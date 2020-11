Notizie Juve – I bianconeri in corsa per Depay contro Barça e Roma

TORINO – Si aprono nuove sfide sul mercato per la Juventus, che potrebbe aver messo nel mirino un giocatore olandese. Si tratta di Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Lione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri sarebbero i corsa per il giocatore contro il Barcellona e la Roma. Il calciatore, infatti, era stato accostato da tempo ai blaugrana, che però sembrano aver perso terreno; per questo, la Vecchia Signora e i giallorossi si sono fatti sotto per acquistarlo. Nuove sfide si aprono sul mercato della Juve: l’obiettivo è Memphis Depay.