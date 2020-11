Notizie Juve – I bianconeri continuano a lavorare per Calhanoglu

TORINO – Ancora all’opera sul mercato la dirigenza della Juventus, che vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi per la squadra. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri continuano a lavorare per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, sarebbe in uscita dal Milan e la Juve avrebbe messo gli occhi su di lui da settimane: il club torinese potrebbe recapitare un’offerta per il giocatore già a gennaio, oppure aspettare giugno, quando scadrà il suo contratto con i rossoneri. Tuttavia, la Vecchia Signora si trova a dover fare i conti con una concorrenza molto scomoda, quella del Manchester United. Anche i Red Devils, infatti, sarebbero interessati al calciatore e potrebbero duellare con i bianconeri per conquistare il suo cartellino.