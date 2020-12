Notizie Juve – I bianconeri ci riprovano per Depay, ma occhio al Barça

TORINO – A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale, il mercato della Juventus sta diventando sempre più movimentato e pieno di possibili sorprese. La società bianconera ha messo diversi giocatori nel mirino e sta lavorando per valutare le possibili operazioni da perseguire. Molte sono le voci riguardo i possibili affari della Juve, sia in Italia che all’estero: le ultime arrivano dall’Inghilterra, dove si parla di un ritorno di fiamma dalle parti della Continassa.

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri sembrano intenzionati a riprovarci per Memphis Depay. Attaccante del Lione e della Nazionale Olandese, il classe ’94 ha sfidato la Vecchia Signora in Champions League la scorsa estate, eliminandola ai quarti di finale. Da quel momento, Fabio Paratici avrebbe manifestato il suo interesse per il giocatore, ma non è mai stata avviata nessuna trattativa. Adesso, potrebbe presentarsi l’occasione giusta e potrebbero iniziare i contatti tra le due società: tuttavia, bisogna tenere d’occhio il Barcellona, che ha sempre mostrato di essere interessata all’ex Manchester United. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<