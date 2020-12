Notizie Juve – I bianconeri ci provano per un giovane americano

TORINO – La Juventus continua a muoversi senza sosta sul mercato e la dirigenza avrebbe individuato un nuovo obiettivo negli Stati Uniti: si tratta di Bryan Reynolds, terzino classe 2001 che gioca con il Dallas in MLS. Secondo quanto riportato dalla testata texana 3rd Degree, i bianconeri ci starebbero provando per il giovane americano. Nel caso in cui la Vecchia Signora riuscisse a piazzare questo colpo intercontinentale, il difensore raggiungerebbe il suo connazionale Weston McKennie, che sta facendo molto bene in queste ultime partite.

