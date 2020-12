Notizie Juve – I bianconeri ci avrebbero già provato per Pogba

TORINO – Nuove incredibili retroscena di mercato stanno uscendo fuori e la Juventus è ancora una volta protagonista. Negli ultimi giorni si sta parlando di un interesse della società per il ritorno di Paul Pogba, ma questo non è una cosa nuova. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, i bianconeri ci avrebbero già provato per il francese nei mesi scorsi. La Vecchia Signora avrebbe messo sul piatto addirittura due giocatori, pur di acquistare il classe '93: si tratta di Douglas Costa e Miralem Pjanic, che erano stati offerti ai Red Devils come contropartite. Tuttavia, gli inglesi non hanno accettato e il brasiliano e il bosniaco hanno lasciato Torino per altre destinazioni.