Notizie Juve – I bianconeri aspettano giugno per Milik

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che continua a lavorare senza sosta per mettere a segno nuovi colpi. Diversi nomi circolano da tempo sul taccuino di Fabio Paratici, che starebbe cercando di fiutare i migliori affari per le prossime sessioni. Molti obiettivi si stanno avvicendando e uno di questi proviene dal nostro campionato. Stiamo parlando di Arkadiusz Milik del Napoli, accostato fin dalla scorsa estate alla Juve.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri vorrebbero aspettare giugno per il polacco: l’attaccante, infatti, andrà in scadenza di contratto a fine stagione e, sicuramente, non rinnoverà con il club partenopeo. Gli azzurri, dal canto loro, vorrebbero monetizzare dalla cessione e preferirebbero cederlo a gennaio. Tuttavia, la Vecchia Signora non sembra intenzionata a spendere i 10 milioni di euro richiesti da De Laurentiis e starebbero lavorando per chiudere all’inizio della sessione estiva. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<