Notizie Juve – I bianconeri ancora sulle tracce di Calhanoglu

TORINO – Continuano ad arrivare notizie su possibili colpi di mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i bianconeri sarebbero ancora sulle tracce di Hakan Calhanoglu. La Vecchia Signora è da tempo sulle tracce del centrocampista turco del Milan e, nelle ultime ore, avrebbe addirittura avviato i contatti con lui. Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno e la Juve spera di poter mettere a segno un colpo a costo zero: tuttavia, la dirigenza bianconera deve fare i conti con la concorrenza del Manchester United, molto interessato al calciatore.