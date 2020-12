Notizie Juve – Hulk, accostato ai bianconeri, è diretto in Inghilterra

TORINO – Sempre nuove voci sul mercato della Juventus, attorno a cui continuano a circolare diversi nomi. Negli ultimi giorni era stato accostato ai bianconeri anche Hulk, attaccante brasiliano che da alcuni anni sta giocando in Cina. Il giocatore sembrava intenzionato a tornare in Europa e quella torinese sembrava una destinazione possibile. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hulk sarebbe diretto in Inghilterra: infatti, sulle tracce del giocatore sembra che sia piombato con decisione il Wolverhampton. L'ex giocatore dello Zenit San Pietroburgo, inoltre, avrebbe chiesto circa 2,5 milioni di euro come stipendio a stagione.