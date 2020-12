Notizie Juve – Giroud si allontana sempre di più

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che potrebbe dover salutare definitivamente un altro dei suoi obiettivi di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Olivier Giroud si allontana sempre di più dalla Vecchia Signora. Centravanti francese classe 1986, l’ex Arsenal nelle ultime settimane è stato accostato alla Juve e ad altre squadre, interessate ad acquistarlo. Molte voci, infatti, si sono rincorse sulla punta della Nazionale transalpina, con cui ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2018.

Tuttavia, il calciatore avrebbe deciso di rimandare al mittente tutte le offerte che gli sono state prospettate: il suo intento, infatti, sarebbe quello di rimanere ancora a lungo al Chelsea, con cui sta tornando ai suoi livelli migliori. Una brutta notizia per la Juventus, che molto probabilmente deve dire addio ad un altro dei suoi obiettivi di mercato.