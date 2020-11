Notizie Juve- Federico Bernardeschi al passo d’addio con i bianconeri

TORINO – Nuove voci sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Federico Bernardeschi sarebbe al passo d’addio con i bianconeri. Il centrocampista classe ’94 ha deluso negli ultimi impegni della squadra di Andrea Pirlo, giocando al di sotto delle aspettative. Potrebbe finire sul mercato e su di lui sembra esserci l’interesse di una squadra francese, che in estate ha già fatto affari con la Juve: si tratta del Lione, che ha già preso in prestito Mattia De Sciglio e con cui Paratici starebbe parlando di Houssem Aouar. Nelle prossime sessioni di mercato si attendono novità sul futuro di Bernardeschi.