Notizie Juve – Dybala vorrebbe delle rassicurazioni tecniche prima di firmare

TORINO – Al momento, quella del rinnovo di Paulo Dybala sembra essere la questione più scottante in casa Juventus: la società bianconera e gli agenti dell’attaccante argentino, infatti, non hanno ancora trovato un accordo sul prolungamento dell’accordo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giocatore starebbe prendendo tempo e vorrebbe ancora aspettare. Infatti, Dybala vorrebbe delle rassicurazioni tecniche prima di firmare il nuovo contratto: la Joya ha intenzione di capire quale potrà essere il suo ruolo nella squadra. Le parole del presidente Agnelli di ieri, però, sembrano abbastanza chiare in questo senso. Il numero 1 della Juve, infatti, ha affermato di immaginare l’argentino capitano della squadra. Si vedrà cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo, la Vecchia Signora continua a lavorare per trattenere Dybala. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<