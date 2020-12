Notizie Juve – Dybala tra PSG e Manchester United

TORINO – Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è sempre più incerto. La dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sembrano aver interrotto le trattative per il rinnovo del contratto e, adesso, diversi club hanno iniziato a manifestare il proprio interesse per la Joya. In particolar modo, secondo voci provenienti dalla Francia, il Paris Saint Germain e il Manchester United sarebbero pronti a fare un’offerta per l’argentino. Infatti, alla Juve potrebbero offrire due contropartite tecniche di altissimo livello, per portare a termine l’acquisto di Dybala: si tratta di Mauro Icardi e Paul Pogba, entrambi accostati alla Vecchia Signora nelle ultime settimane. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<