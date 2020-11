Notizie Juve – Due club inglesi sulle tracce di Isco

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che si trova ad affrontare sempre più squadre per i suoi obiettivi: secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport, due club britannici sarebbero sulle tracce di Isco. Il centrocampista spagnolo è al passo d’addio con il Real Madrid e potrebbe lasciare la Liga al termine della prossima stagione. Per questo, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su di lui insieme all’Inter, ma si trovano ad affrontare la concorrenza anche di due squadre di Premier League. Si tratta di Everton ed Arsenal, che avrebbero iniziato a lavorare per il giocatore classe ’92.