Notizie Juve – Domani Calhanoglu incontra il Milan: bianconeri attenti

TORINO – Potrebbero esserci degli ulteriori risvolti nel mercato della Juventus, che continua a seguire con molta attenzione determinati obiettivi. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, domani Hakan Calhanoglu si incontrerà con il Milan per discutere il rinnovo. Il contratto del centrocampista turco è in scadenza a fine stagione e i rossoneri vorrebbero trattenerlo: nel frattempo, i bianconeri rimangono attenti ad osservare. Da diverse settimane, infatti, Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi sul giocatore, fiutando un possibile ottimo affare a costo zero. Oltre alla Juve, anche l’Inter aveva manifestato il suo interesse per il calciatore ed entrambi attendono gli sviluppi della situazione per studiare le prossime mosse. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<