Notizie Juve – Diverse pretendenti inglesi per Sami Khedira

TORINO – Proseguono i movimenti in uscita nel mercato della Juventus, che a gennaio potrebbe salutare un giocatore. Stiamo parlando di Sami Khedira, che è con le valige in mano dalla scorsa estate, quando aveva iniziato a trattare con la società la rescissione di contratto. Il centrocampista tedesco, però, non aveva accettato e, per questo, ha passato i primi mesi di stagione da separato in casa. Secondo quanto riportato da Sleaford Standard, ci sarebbero diverse pretendenti inglesi per Khedira. Oltre ad Everton e Tottenham, in fila già da tempo, si sarebbero aggiunte alla corsa per Khedira anche Watford, Norwich e Bournemouth. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<