Notizie Juve – Depay non va al Barcellona, i bianconeri osservano

TORINO – Giungono nuove notizie molto interessanti per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Memphis Depay non andrebbe al Barcellona e i bianconeri rimangono ad osservare. L’attaccante olandese del Lione sembrava destinato ai blaugrana, ma alla fine il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Catalogna. Per questo motivo, la Juve, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore, potrebbe farsi di nuovo sotto per portarlo a Torino: su di lui, però, ci sarebbe anche l’interesse di Milan e Roma, pronte a sfidare la Vecchia Signora sul mercato.