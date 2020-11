Notizie Juve – Dembelé potrebbe non lasciare il Barça a gennaio

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che potrebbe andare incontro a qualche intoppo: secondo quanto riportato da Sport, Ousmane Dembelé potrebbe non lasciate il Barcellona a gennaio. Con l’infortunio al ginocchio del giovane Ansu Fati, che dovrà stare fuori 4 mesi, l’esterno francese potrà avere più spazio nelle scelte di Ronald Koeman. Sul classe ’97 era piombata da tempo proprio la Juve, che stava valutando una possibile operazione per portarlo a Torino nella prossima sessione di mercato: tuttavia, già da subito l’affare sembrava molto complicato, vista la concorrenza di diversi club, tra cui il Manchester United. La strada per Ousmane Dembelé si fa sempre più ardua.