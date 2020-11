Notizie Juve – David Alaba ancora nel mirino dei bianconeri

Notizie Juve – David Alava ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Sempre attiva sul mercato la Juventus, che continua a lavorare per alcuni grandi obiettivi per rinforzare la squadra. Uno dei nomi più caldi in queste ultime settimane è, senza dubbio, quello di David Alaba, ormai al passo d’addio con il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il terzino austriaco è ancora nel mirino dei bianconeri, che vorrebbero portarlo a Torino nelle prossime sessioni di mercato. Tuttavia, la Vecchia Signora si trova a dover affrontare la concorrenza di mezza Europa per il giocatore, su cui c’è una fila lunghissima di squadre.