Notizie Juve – David Alaba in cima alla lista dei desideri

TORINO – Sempre attiva sul mercato la Juventus, che sta già focalizzando i propri obiettivi per le prossime sessioni: secondo quanto riportato da TuttoSport, David Alaba è in cima alla lista dei desideri. Infatti, il terzino austriaco è in rotta con il Bayern Monaco e potrebbe lasciare la Germania già a gennaio. Fabio Paratici lo ha messo nel mirino da diverse settimane e starebbe lavorando ad una possibile offerta per il giocatore. La trattativa potrebbe essere avviata già a gennaio, così da poter battere la concorrenza e portare il calciatore a Torino il prima possibile.