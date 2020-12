Notizie Juve – David Alaba diretto al Real Madrid

TORINO – Brutte notizie per il mercato della Juventus, che sembra veder svanire definitivamente un suo obiettivo. Da alcune settimane David Alaba, terzino in uscita dal Bayern Monaco, era stato accostato ai bianconeri, molto interessati al suo acquisto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, l’austriaco sarebbe diretto al Real Madrid: infatti, il classe ’92 avrebbe scelto di trasferirsi ai Blancos, anche loro sulle sue tracce da diverse settimane. Il calciatore, dunque, ha declinato la corte della Juve e del Chelsea per accettare quella degli spagnoli. La Vecchia Signora vede sfumare sempre di più uno dei suoi obiettivi di mercato più importanti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<