Notizie Juve – Dalla Cina possibile offerta per Cuadrado

TORINO – Potrebbero aprirsi degli incredibili scenari di mercato in uscita per la Juventus, che comincia a ricevere manifestazioni di interesse per i propri giocatori. In particolar modo, secondo quanto riportato da fichajes.net, dalla Cina potrebbe arrivare una possibile offerta per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano dei bianconeri sarebbe finito nel mirino del Guangzhou Evergrande, allenato dall’ex giocatore della Juve Fabio Cannavaro. La società del capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006, sarebbe disposta a trattare con la Vecchia Signora per il numero 16 sudamericano: per il giocatore, invece, sarebbe addirittura pronto un triennale da 12 milioni a stagione. Cuadrado potrebbe essere tentato dalle seduzioni cinesi e lasciare Torino per trasferirsi in Oriente. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<