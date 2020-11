Notizie Juve – Dal Portogallo sicuri: United e PSG su CR7

TORINO – Ancora voci dall’estero sul possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Dal Portogallo, infatti, sono sicuri che sul giocatore della Juventus sarebbero piombati Manchester United e Paris Saint Germain. A riportarlo è il quotidiano lusitano Record, secondo cui i Red Devils si sarebbero già mossi per far tornare CR7 ad Old Trafford. Il tramite per questa operazione sarebbe l’agente del calciatore Jorge Mendes. L’ostacolo più grande per la trattativa, però, sarebbe il super stipendio del portoghese, che con la crisi economica dovuta alla pandemia sta diventando insostenibile. Nelle prossime settimane, dunque, si potranno avere ulteriori chiarimenti sul futuro di Cristiano Ronaldo.