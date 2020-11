Notizie Juve – Corsa a tre per Matteo Lovato del Verona

TORINO – Cominciano ad accendersi le sfide di mercato per i top club del campionato italiano: alcune notizie riportate da calciomercato.com, infatti, parlano di una corsa a tre in atto per Matteo Lovato del Verona. Le squadre coinvolte sono le tre più titolate e celebri della nostra Serie A, ossia Juventus, Milan e Inter. Le tre società sono disposte a darsi battaglia per il giovane difensore degli scaligeri, autore di un ottimo inizio di stagione: il classe 2000 grazie alle sue prestazioni, ha attirato su di sé tutte queste attenzioni e potrebbe lasciare le rive dell’Adige nelle prossime sessioni di mercato.