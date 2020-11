Notizie Juve – Corsa a tre per Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus continua a lavorare per alcuni obiettivi di mercato, ma si trova a fare i conti con un’agguerrita concorrenza. Da settimane, i bianconeri sono sulle tracce di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano del Chelsea. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, sarebbe in atto una corsa a tre per il giocatore: sul calciatore della Nazionale Italiana, infatti, ci sarebbero, oltre alla Juve, anche il Napoli e l’Inter. La Vecchia Signora, dunque, dovrà vedersela con le due rivali in campionato per l’acquisto di Emerson Palmieri. Ma attenzione perché, poco fa, è arrivata un’altra clamorosa notizia a sorpresa per il mercato bianconero. Blitz improvviso in USA per un nuovo colpo: c’è l’offerta, Paratici vuole chiudere subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA