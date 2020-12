Notizie Juve – Corsa a tre con Milan ed Everton per Isco

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, che ha messo nel mirino un top player. Si tratta di Isco, centrocampista spagnolo classe 1992 in uscita dal Real Madrid. Il giocatore non rientra più nei piani di Zinedine Zidane ed è intenzionato a lasciare i Blancos nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juve starebbe facendo una corsa a tre con Milan ed Everton per l’acquisto del calciatore. Infatti, anche i rossoneri e i Toffees di Carlo Ancelotti sono sulle tracce di Isco: si profila, dunque, un’intrigante sfida di mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<