Notizie Juve – Corsa a tre con Inter e Milan per Matteo Lovato

TORINO – Sempre attiva la Juventus sul mercato: la dirigenza bianconera, infatti, stanno valutando vari profili, specialmente giovani promesse. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe in atto una corsa a tre con Inter e Milan per Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona sta conquistando tutti con le sue ottime prestazioni di inizio stagione. Per questo, la Juve lo ha messo nel mirino e potrebbe avviare una trattativa nei prossimi mesi: prima, però, dovrà vedersela anche con le milanesi, disposte a dare battaglia ai rivali torinesi per questa giovane promessa.

fonte La Gazzetta dello Sport