Notizie Juve – Continuano le voci di addio per Sami Khedira

TORINO – Sempre più vivo il mercato della Juventus, che a gennaio potrebbe veramente esplodere. In queste ore, poi, stanno continuando le voci di addio per Sami Khedira, che da tempo è con la valigia in mano. Il centrocampista tedesco, parlando ai microfoni della Bild, ha detto di voler tornare a giocare presto e sembra destinato a lasciare i bianconeri a gennaio. Inoltre, il suo futuro sembra sempre più diretto all’Everton: infatti, il giocatore ha rivelato di parlare spesso con Carlo Ancelotti, allenatore dei Toffees, che ha espresso più volte apprezzamenti per l’ex Real Madrid. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<