Notizie Juve – Continua la sfida all’Inter per Rovella

TORINO – Proseguono i lavori di mercato della Juventus, che in queste settimane sta valutando diversi giovani profili: secondo quanto riportato da TuttoSport, inoltre, continua la sfida con l’Inter per Nicolò Rovella. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il giovane centrocampista del Genoa, uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Con le sue prestazioni, infatti, il classe 2001 si è conquistato il posto da titolare nella formazione di Rolando Maran e le attenzioni dei bianconeri. Tuttavia, su di lui sono piombati anche gli eterni rivali nerazzurri: nei prossimi mesi, dunque, si potrebbe inasprire sempre di più il Derby d’Italia sul mercato per questo giovane giocatore.