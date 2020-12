Notizie Juve – Continua la corsa a David Alaba

TORINO – Ancora attiva sul mercato la Juventus, che prosegue nella sua caccia di nuovi rinforzi di valore per la squadra di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, continua la corsa dei bianconeri a David Alaba. Il terzino austriaco in uscita dal Bayern Monaco è stato accostato alla Juve da alcune settimane, ma per il suo acquisto c’è da affrontare un’aspra concorrenza: infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Chelsea, Real Madrid e Paris Saint Germain. Si prospetta una dura sfida di mercato per la Vecchia Signora, che tenterà nelle prossime sessioni di mettere a segno un altro colpo importante.