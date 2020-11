Notizie Juve – Continua il “Derby d’Italia” per Nicolò Rovella

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che è sempre più attiva e si sta muovendo per diversi obiettivi. Uno di questi è Nicolò Rovella del Genoa, su cui però deve fare i conti con la concorrenza degli eterni rivali dell’Inter: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, continua il “Derby d’Italia” per il giovane centrocampista. Il calciatore è in scadenza nel 2021 e il presidente rossoblù Enrico Preziosi non vorrebbe perderlo a costo zero; per questo, la Juve vorrebbe battere sul tempo i nerazzurri e bloccare il classe 2001 per la prossima stagione, lasciandolo ancora 6 mesi in Liguria per crescere. I milanesi, però, sono molto vigili sulla situazione e non vorrebbero farsi scippare anche Rovella dalla Vecchia Signora, come successe lo scorso anno con Dejan Kulusevski.