Notizie Juve – Con il Cagliari Pirlo ritrova due giocatori

TORINO – Arrivano buone notizie per la Juventus in vista dei prossimi impegni di campionato: secondo quanto riportato da calciomercato.com, con il Cagliari Andrea Pirlo ritrova due giocatori. Si tratta di Paulo Dybala e Federico Chiesa, che sembrano essersi ripresi dagli infortuni rimediati nelle ultime settimane. L’infermeria bianconera, dunque, inizia a svuotarsi e la Juve inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Presto, la Vecchia Signora potrà contare su tutto l’organico a pieno, per tentare di conquistare ancora una volta il primato in tutte le competizioni.