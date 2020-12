Notizie Juve – Cinque club sulle tracce di Khedira

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus, che sta preparando alcuni colpi in uscita per aumentare lo spazio in rosa. Da alcune settimane, il nome più caldo in partenza da Torino è quello di Sami Khedira, con le valige in mano già dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato Sky Deutschland, sulle tracce del centrocampista tedesco ci sarebbero ben cinque squadre: da tempo si parla di Everton e Tottenham, ma adesso si sono aggiunti anche Manchester United, West Ham e Lipsia. Il campione del Mondo del 2014, dunque, potrebbe anche tornare in patria ed è pronto a lasciare la Vecchia Signora nelle prossime sessioni di mercato.