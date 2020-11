Notizie Juve – Chelsea e Tottenham in corsa per Paulo Dybala

TORINO – Continuano ad arrivare notizie sul mercato in uscita della Juventus dall’estero: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Team Talk, Chelsea e Tottenham sarebbero ancora in corsa per Paulo Dybala. L’attaccante argentino aveva avviato i contatti con la società bianconera per il rinnovo del suo contratto; tuttavia, la trattativa sembra procedere a rilento e l’accordo tra le parti è sempre più lontano. Per questo, i due club di Premier League hanno messo gli occhi sul giocatore e potrebbero presentare delle offerta alla dirigenza della Juve. La Vecchia Signora, però, non lascerà partire la sua Joya così facilmente e per il suo cartellino potrebbe fare delle richieste molto alte.