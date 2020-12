Notizie Juve – Camavinga vuole lasciare il Rennes

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che continua a seguire alcuni obiettivi importanti: tra questi, c’è anche Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002, una delle migliori promesse del calcio europeo. Secondo quanto riportato da AS, il giovane vuole lasciare il Rennes: il giocatore, infatti, avrebbe comunicato al club transalpino di volersi trasferire in un’altra squadra. Il suo contratto scade nel 2022 e il suo cartellino ha un valore di circa 60-70 milioni di euro. La Juve da tempo è sulle sue tracce, così come il Real Madrid di Zidane; nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti sulla questione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<