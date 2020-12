Notizie Juve

Notizie Juve – Camavinga sempre più diretto in Premier

TORINO – Potrebbe veder sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato la Juventus, che è sempre a caccia di nuovi rinforzi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Eduardo Camavinga sembra sempre più diretto in Premier League. Infatti, il centrocampista del Rennes avrebbe scelte di farsi rappresentare da un nuovo procuratore: si tratta di Jonathan Barnett, della Sellar Group. Questa agenzia gestisce già alcuni calciatori del campionato inglese e potrebbe portare il classe 2002 in qualche club britannico. La Juve attende e spera di poter prendere una delle migliori promesse del calcio europeo: tuttavia, il destino di Camavinga sembra diretto in Inghilterra.