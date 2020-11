Notizie Juve – Camavinga nel mirino del Real Madrid

TORINO – I movimenti di mercato della Juventus si fanno sempre più intricati, con alcuni ostacoli da superare: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Eduardo Camavinga sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Il giovane centrocampista del Rennes era rientrato da settimane negli interessi dei bianconeri, ammaliati dalle sue prestazioni. Il suo ottimo avvio di stagione, infatti, ha attirato le attenzioni di tutti, compreso Didier Deschamps, ct della Nazionale Francese, che lo ha convocato nell’ultimo impegno dei Bleus. La Juve sarebbe dunque disposta ad avviare una trattativa con il club transalpino per il classe 2002; tuttavia, dovrà fare i conti con l’agguerrita concorrenza dei Blancos, pronti ad affondare il colpo per il giocatore. Ma intanto, proprio a poche ore dal big match tra Lazio e Juventus, stanno arrivando una marea di indiscrezioni. Caos e tantissimi dubbi: ecco cosa può succedere ora! >>>VAI ALLA NOTIZIA