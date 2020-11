Notizie Juve – Calhanoglu in trattativa con il Manchester United

TORINO – Ancora nuove notizie dall’estero per il calciomercato della Juventus, che ha nuove rivali per i suoi affari: secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, Hakan Calhanoglu sarebbe in trattativa con il Manchester United. Il centrocampista turco del Milan era stato accostato ai bianconeri nelle ultime settimane e, secondo quanto viene riferito in Germania, avrebbe anche rifiutato una loro offerta la scorsa estate. Il motivo, infatti, è l’interesse concreto dei Red Devils, che avrebbero già avviato i contatti con lui: l’obiettivo della dirigenza inglese è quello di acquistarlo a giugno del 2021, così da poter concludere l’operazione a costo zero, data la scadenza del suo contratto con i rossoneri. La Juve attende e continua ad osservare, nella speranza di potersi comunque inserire nell’operazione.