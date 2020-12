Notizie Juve – Calhanoglu dice di no ai bianconeri

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che potrebbe dover salutare definitivamente un suo obiettivo. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hakan Calhanoglu avrebbe detto di no ai bianconeri. Il centrocampista turco nei giorni scorsi ha parlato con il Milan del suo contratto, in scadenza a fine stagione: per questo motivo, il giocatore era stato accostato ai bianconeri e ad altre squadre. Tra queste c’era anche il Manchester United. Tuttavia, il calciatore avrebbe dato la sua priorità al rinnovo con i rossoneri e, dunque, il suo destino sembra legato a Milano ancora per molto. La Vecchia Signora vede sfumare un altro obiettivo nel suo mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<