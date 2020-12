Notizie Juve – Bianconeri vigili su Ozil, in uscita dall’Arsenal

TORINO – Continua ad aggiornarsi la lista degli obiettivi della Juventus, che avrebbe messo nel mirino nuovi giocatori: in particolar modo, i bianconeri sarebbero vigili su Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco, infatti, sarebbe ai saluti con l’Arsenal e starebbe cercando una nuova squadra. La Vecchia Signora avrebbe già manifestato il proprio interesse e vorrebbe rimanere in attesa degli sviluppi per poter affondare il colpo. Nei prossimi mesi, dunque, si attendono ulteriori aggiornamenti, per quello che potrebbe essere un ottimo colpo in entrata della Juve. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<