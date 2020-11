Notizie Juve – Bianconeri sulle tracce di Van de Beek

TORINO – Nuove incredibili notizie per il mercato della Juventus, ancora a caccia di nuovi colpi per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese non sta trovando molto spazio nel Manchester United e avrebbe cominciato a guardarsi intorno. Su di lui, avrebbe puntato la sguardo la Juve, pronta per nuovi affari: la Vecchia Signora potrebbe avviare i contatti con i Red Devils e cercare di portare il giocatore a Torino. Su di lui, però, ci sarebbe l’interesse anche di altre squadre, comprese Inter e Milan.