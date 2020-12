Notizie Juve – Bianconeri sulle tracce di Luis Alberto

TORINO – Potrebbe aprirsi una nuova incredibile opportunità di calciomercato per la Juventus, sempre a caccia di nuovi rinforzi per la rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Luis Alberto sarebbe ai saluti con la Lazio e i bianconeri sarebbero sulle sue tracce. Il centrocampista spagnolo, autore di una stagione eccellente lo scorso anno, adesso non sta brillando, probabilmente a causa di alcuni dissapori con la società del presidente Lotito: per questo motivo, a giugno potrebbe lasciare Roma. La Vecchia Signora avrebbe fiutato l’affare e potrebbe lavorare per portare il Mago sulle rive del Po. Tuttavia, la fila per il numero 10 biancoceleste è molto lunga: infatti, sul giocatore ci sarebbero anche Milan, Paris Saint Germain, Everton e Siviglia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<