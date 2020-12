Notizie Juve – Bianconeri sulle tracce di due gioielli del Genoa

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che continua a fissare nuovi obiettivi molto interessanti. La società, infatti, sta valutando diversi profili di qualità e di prospettiva, in modo da rinforzare la squadra anche per il futuro. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri sarebbero sulle tracce di due gioielli del Genoa: stiamo parlando di Nicolò Rovella e di Gianluca Scamacca. Domani sera, i due giovani giocatori scenderanno in campo al Ferraris proprio contro la Juve e avranno la possibilità di farsi notare meglio da Fabio Paratici. La Vecchia Signora continua la sua caccia sul mercato e mette nel mirino due talenti rossoblù. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<