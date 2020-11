Notizie Juve – Bianconeri su Marcelo se parte Alex Sandro

TORINO – Dalla Spagna arrivano nuovi nomi eccellenti per il calciomercato della Juventus, che continua a guardarsi intorno: secondo quanto riportato da todofichajes.com, i bianconeri avrebbero puntato su Marcelo in caso di partenza di Alex Sandro. Il terzino brasiliano del Real Madrid, infatti, starebbe pensando di lasciare la Spagna a fine stagione per provare nuove esperienze. La Juve potrebbe offrirgli un'ottima opportunità e potrebbe partire per Torino insieme a Sergio Ramos. Tuttavia, questa operazione sembra legata all'addio dell'attuale numero 12 bianconero: se Alex Sandro si trasferisse, infatti, la Vecchia Signora potrebbe puntare sul suo connazionale, vincitore di moltissimi trofei con i Blancos.