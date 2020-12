Notizie Juve – Bianconeri sempre vigili su Sergio Ramos

TORINO – Ancora incerto il futuro di un obiettivo di mercato della Juventus. Stiamo parlando di Sergio Ramos, che sembra averci ripensato ancora una volta: secondo quanto riportato da Onda Cero, il difensore spagnolo sarebbe di nuovo vicino a lasciare il Real Madrid. Nelle ultime settimane, il numero 4 delle Merengues sembrava vicino a rinnovare, ma in queste ore sembra cambiato tutto un’altra volta. Per questo motivo, i bianconeri rimangono sempre vigili sul giocatore, nella speranza di poter mettere a segno un nuovo colpo. Nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti sulla situazione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<