Notizie Juve – Bianconeri sempre più in vantaggio per Calhanoglu

TORINO – Sempre più attiva la Juventus nella ricerca di nuovi innesti per le prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri sono sempre più in vantaggio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sembra ormai al passo d’addio con il Milan, con cui non ha ancora rinnovato il suo contratto: per questo, la Juve ha messo gli occhi su di lui, insieme all’Inter. Tuttavia, la Vecchia Signora sembra essere avanti nella corsa al numero 10 rispetto ai nerazzurri. I contatti potrebbero essere già avviati e i bianconeri potrebbero provare a concludere l’operazione già a gennaio.