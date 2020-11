Notizie Juve – Bianconeri interessati a Donny Van de Beek

TORINO – Sempre più attiva sul mercato la Juventus, che sta mettendo nel mirino alcuni obiettivi molto interessanti. Secondo quanto riportato dai britannici del Telegraph, i bianconeri sarebbero interessati anche a Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese, classe 1997, non sta trovando molto spazio con il Manchester United, squadra che lo ha acquistato la scorsa estate: per questo, l’ex Ajax avrebbe iniziato a guardarsi intorno. La Vecchia Signora lo avrebbe messo nel mirino e potrebbe avviare una trattativa con i Red Devils nella sessione di gennaio. Si attendono ulteriori aggiornamenti, per quello che potrebbe essere un ottimo affare di mercato.