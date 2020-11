Notizie Juve – Bianconeri in vantaggio sullo United per il baby Johannesson

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie dall’estero per il calciomercato della Juventus. La dirigenza del club torinese sta lavorando per mettere a segno nuovi colpi in prospettiva, per aggiungere anche qualità alla squadra. Negli ultimi giorni, la Juve avrebbe messo gli occhi su un nuovo obiettivo, un giovane giocatore molto promettente: si tratta di Isak Bergmann Johannesson, centrocampista classe 2003 dell’Islanda. Secondo quanto riportato da ESPN, i bianconeri sarebbero in vantaggio sul Manchester United per il baby fenomeno. La Vecchia Signora, infatti, sarebbe pronta ad affondare il colpo a breve e a portare il giocatore a Torino già nel mese di gennaio. Per l’acquisto, il club bianconero è pronto a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro.