Notizie Juve – Bianconeri in vantaggio sul Liverpool per Alaba

TORINO – Continua a muoversi sul mercato internazionale la Juventus, che ha messo nel mirino alcuni giocatori importanti. Uno di questi è, senza dubbio, David Alaba, terzino austriaco in uscita dal Bayern Monaco. La Juve da tempo ha messo gli occhi su di lui, così come molte altre squadre, specialmente il Liverpool. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sports Mole, al momento i bianconeri sarebbero in vantaggio sui Reds per il giocatore. La Vecchia Signora, infatti, si sarebbe fatta sotto per battere l’agguerrita concorrenza, che comprende anche Real Madrid, PSG e Manchester City: la dirigenza juventina, quindi, avrebbe cominciato a muoversi con decisione, per mettere a segno un altro incredibile colpo di mercato.