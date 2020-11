Notizie Juve – Bianconeri in corsa per Adama Traoré

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, sempre più al lavoro per nuovi colpi internazionali. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i bianconeri sarebbero in corsa per Adama Traoré. L’esterno spagnolo del Wolverhampton era finito nel mirino del Barcellona, che però ora sembra essersi fatto da parte. Per questo, la Juve avrebbe messo gli occhi su di lui, anche se la concorrenza rimane comunque agguerrita: infatti, sul calciatore c’è il forte interesse del Real Madrid e del Manchester United, che daranno filo da torcere alla Vecchia Signora.