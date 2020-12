Notizie Juve – Bianconeri ancora su Emerson Palmieri, ma occhio all’Inter

TORINO – Continua a seguire alcuni importanti obiettivi di mercato la Juventus, sempre al lavoro per rinforzare la propria rosa. Infatti, secondo quanto riportato anche dal Daily Mail, i bianconeri sarebbero ancora sulle tracce di Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano, uno degli uomini più importanti della Nazionale di Roberto Mancini, non sta trovando molto spazio al Chelsea: per questo motivo, su di lui ha iniziato a muoversi la dirigenza della Juve, pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato. Tuttavia, Fabio Paratici deve tenere d’occhio l’Inter, intenzionata a sfidare la Vecchia Signora anche per questo giocatore.